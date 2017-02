Kongresisti Rohrabacher letër Nikoliqit: Arrestimi i Ramushit, ngacmim i një plage që ishte duke u shëruar

Përplasjet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e arrestimit të Ramush Haradinajt dhe atë të trenit, sjellin sërish në vëmendje idenë e shkëmbimit të kufijve në veri dhe këtë herë ky opsion hidhet në tryezë nga kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme në Kongresin Amerikan, Dana Rohrabacher

Pas takimit që kongresisti amerikan, Dana Rohrabacher i cili është Kryetar në Nën-Komitetit të Dhomës së Evropës, Euro-Azisë dhe Shfaqjes së Kërcënimeve, me anëtarët e Bordit të Ligës Qytetare Shqiptaro Amerikane në Qytetin e Nju Jorkut, ai edhe publikisht shprehu shqetësimin e tij lidhur me veprimet agresive të bëra rishtazi nga Serbia kundër Kosovës.

Si katalizator ka qenë arrestimi i bërë në Francë i Anëtarit të Kuvendit të Kosovës dhe ish Kryeministrit Ramush Haradinajt, në bazë të një urdhër arresti të vjetër trembëdhjetë të iniciuar nga qeveria e Serbisë.

Kongresisti Rohrabacher, me këtë rast i ka dërguar një mesazh të fuqishëm Beogradit, dhe si rezultat është letra e bashkangjitur për Kryetarin e Serbisë Tomisllav Nikolliqin.

Lexoni letrën e plot:

I nderuari Kryetar Nikolliq,

Ju shkruaj pasi që kam qenë gjatë gati tri dekadave në shërbim të Komitetit për Punët e Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të ShBA. Unë kam qenë pjesëmarrës i përpjekjes që të sillet paqja afatgjate dhe stabiliteti në Evropën Juglindore. Rishtazi, kam qenë i dekurajuar kur kam kuptuar, në muajin e kaluar, për një Fletë Arrest të Interpolit trembëdhjetë vjet të vjetër kundër Anëtarit të Kuvendit dhe ish Kryeministrit Ramush Haradinaj.

Arrestimi i Haradinajt i cili ka ndodhur pas arritjes së tij në Paris nga Kosova, është për të ardhur keq dhe gjithashtu është një pengesë në marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën. Tetëmbëdhjetë vjet pas përfundimit të konfliktit, është koha që plotësisht të pranohet se lufta e viteve 1998-1999 ka përfunduar. Përpjekja që Haradinaj të ndalet si një “kriminel i luftës” – pasi që ai dy herë u lirua nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish Jugosllavi – ka qenë kundër-produktive dhe thjesht një ngacmim i një plage që ishte duke u shëruar. Veprimet e tilla të hakmarrjes joracionale padyshim se do të dëmtojnë përpjekjet që të sigurohet paqja dhe të ruhet stabiliteti në Ballkan.

Kjo goditjeje ndaj udhëheqësit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës mundet edhe të hap derën për sulme të ngjashme ligjore ndaj udhëheqësve serbë të përfshirë në gjakderdhje dhe spastrimin etnik gjatë konfliktit të shëmtuar dhe brutal që ka përfshirë Ballkanin pas rënies së Jugosllavisë. Përderisa veprimet si këto janë duke ndodhur, po afrohet mundësia për prishjen e rendit publik, dhe bile shpërthimin e dhunës në një shkallë të pakontrollueshme. Në vend të nxitjes së zjarreve të konfliktit, të gjitha palët në Ballkan duhet të kërkojnë pajtim, nga i cili do të përfitonte i tërë rajoni.

Dhe rishtazi është edhe një shembull negativ: një tren me shenja provokuese ka lëvizur në pjesën veriore të Kosovës, mbi lumin Ibër. Në vend të tentimeve që të futet Kosova në luftë mbi sovranitetin e kësaj zone të populluar me shumë me serbë, të dy anët duhet të kërkojnë një ndryshim të kufirit verior me dobi të ndërsjellë i cili do të rezultonte me më tepër serbë në Serbi dhe me më tepër kosovarë në Kosovë. Ky opsion është në dispozicion dhe nuk duhet të injorohet.

Është koha që të dy qeveri të ndërmarrin hapa që të mos përshkallëzohet konflikti në mes të Prishtinës dhe Beogradit – së pari duke e tërheq kërkesën për ndjekjet penale të bazuara në krime të luftës gjatë konfliktit të vjetër me dekada. Ky kapitull i historisë së Ballkanit duhet të mbyllet, dhe nëse është e mundur të harrohet. Të dy anët duhet të shikojnë përpara, në vendëse prapa. Kjo qasje pozitive, nëse i jepet rasti, do të sjell paqe dhe prosperitet në pjesën e juaj të botës.