Shala: Synimi i Serbisë, ta paraqesë Kosovën si vend agresori

Njohësi i të sigurisë, Drizan Shala nga East Bridge Academy, ka vlerësuar se ardhja e sekretarit të NATO-s, mund të interpretohet në dy mënyra.

"Si vizitë e zakonshme ku flitet më shumë për pasqyrimin e fuqisë së NATO-s në Ballkanë ndaj Rusisë, e cila përgjatë vendeve të Baltikut ka ngritur shkallen e reagimit për të sulmuar ato vende dhe nga kjo lë të kuptohet që shihet vetëm "interesim"formal për Kosoven", ka deklaruar ai.

Ndërsa, e dyta sipas Shalës, ka të bëjë me synimin për ta bërë FSK-në ushtri."Është që të bisedohet më një mandat të caktuat për ta bërë FSK-në ushtri, me që 70% e aseteve të NATO i takojnë Amerikes dhe është një presion drejtëpërdrejt ndaj vendeve të NATO që përpos Shqipërisë, Malit të Zi edhe Kosoven ta fusë në një mini-aleat së bashku me Kroacinë për çfaredo zhvillimi të mundshëm në 2-3 vitet e ardhshme", ka shtuar ai.

Ndërkohë, situata sipas tij, është në formë të nje medalje e cila në këto zhvillime të fundit mund t'i kontribojë Serbisë që përmes aksioneve asimetrike siç është shprehur Shala, ta paraqësë Kosovën si vend agresioni. /zëri