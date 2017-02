Apostolova në veri : Do të ketë struktura të reja

Në vigjiljen e murit ilegal në veri të vendit po merrë pjesë edhe Shefja e Zyrës së BE-së, në Kosovë, Natalya Apostolova. Ajo është shprehur shumë e kënaqur me marrjen e vendimit për rrënimin e murit në veri të Mitrovicës, sipas saj ky është vendimi më i mirë i marrë mga dy palët.

Ndryshe, Apostolova pyetjes së gazetrëvë se a mundet të këtë mure të reja i është përgjigjur. “Unë nuk mund të ju sigurojë juve se nuk do të ketë mure të reja, por do të ketë struktura të reja metalike të cilat do ti ndalojnë automjetet"

Derisa ajo thotë se ndryshimet do ta bëjnë Mitrovicësn të duket si vendi më i mirë në Kosovë.Zëri.info.