Bora rikthehet në Kosovë

Sot në vendin tonë do të mbajë mot kryesisht me vranësira, gjatë ditës priten intervale me diell.

Nga parashikimet e fundit, nga mesi i javës së ardhshme, shfaqen tendenca, jo shumë të besueshme, për depërtim të masave të ftohta ajrore nga verilindja, që do të zbresin temperaturat dhe të sjellin mundësi për reshje bore, e ditëve të ardhshme me zhvillimin e parashikimeve të reja do të ju mbajmë të informuar.