Fondacioni 'Golden Eagle' ndërton 7 shtëpi për familjet në nevojë

Kompania FRUTEX, nga sot do ta nis fushatën, për mbledhjen e mjeteve, për ndërtimin e shtëpive për familjet në nevojë, ku për çdo produkt të shitur të pijeve RELAX, do të ndahen nga 5 cent, dhe mjete e mbledhura do të shkojnë në fondacionin humanitar “Golden Eagle”, për ndërtimin e këtyre shtëpive.

Fushata do të zgjas deri në fund të muajin Maj, dhe mjete e mbledhura nga kjo fushatë, do të shkojnë në ndërtimin e 7 shtëpive në 7 regjione të Kosovës.

Propozimet, për ndërtimet e këtyre shtëpive, për familjet pa kulm mbi kokë, mund ti bëjnë qytetaret, duke i dërguara propozimet e tyre në e-mailin: fondacioni@goldeneagle-ks.com, dhe në llogarinë e facebook-ut: https://www.facebook.com/RelaxLengje/?pnref=story.

Pastaj Fondacioni do ti shqyrtoj dhe përzgjedh rastet që konsiderohen me gjendje më te renda sociale, por përparësi do te kenë familjet që kane persona me nevoja të veçanta si dhe fëmijë që jetojnë pa prindër.

Përzgjedhjen e përfitueseve do ta bëjmë ne fund te muajit Shkurt kurse ndërtimi i shtëpive do te fillon ne muajin Mars, ku i gjithë projekti pritet te kushtoj rreth 140 000 euro, ndërsa punët do të ekzekutohen nga kompania e cila do të kontraktohet prej Fondacionit.

Varësisht nevojave të familjes dhe numrit të anëtarëve, do të jetë edhe hapësira e shtëpisë, e cila do të ndërtohet me qelsa në dorë.

Gjate këtyre 2 viteve te ekzistimit te Fondacionit “Golden Eagle, ka ndërmarr shumë aktivitet bamirësie, duke ndare donacioni për 3 spitale dhe atë ne Prishtinë, Prizren dhe Gjilan

Kemi nda bursa për 100 studente, gjithashtu mbështesim edhe institucione dhe shoqata qe merren me shkollim te fëmijëve me nevoja te veçanta.

Fondacioni Humanitar “Golden Eagle”