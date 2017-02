Veseli në SHBA, diskuton për çështjen e sigurisë në Kosovë

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, gjatë vizitës së tij zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është takuar me zyrtarë të lartë të sigurisë, me të cilin ka diskutuar për çështjet e sigurisë në Kosovë dhe Rajon.

Kryeparlamentari kosovar ka thënë se Kosova është e gatshme dhe i ka kryer të gjitha përgatitjet për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) në Forca të Armatosura të Kosovës (FAK). Me këtë rast, Veseli ka falënderuar zyrtarët e lartë të Pentagonit për ndihmën e pakursyer që SHBA i ka dhënë Kosovës në përgatitjen e kuadrove dhe në avancimin e FSK-së, në mënyrë që suksesshëm të transformohet në FAK, përcjell "Zeri.info".

Veseli ka thënë se Forcat e Armatosura të Kosovës do të jenë profesionale, multietnike dhe do të shërbejnë për sigurinë e të gjithë qytetarëve pa dallim. Pas takimeve me zyrtarët e sigurisë, Veseli është nënshkruar edhe në Memorialin e 11 shtatorit, në nderim të viktimave nga sulmet terroriste.

Gjatë qëndrimit në SHBA, Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, po ashtu, ka marrë pjesë në Lutjet e Mëngjesit në Washington, ku ishte i pranishëm edhe Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump./Zeri/.