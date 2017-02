Ky është parashikimi i motit për fundjavë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës parashikon që gjatë vikendit do të të mbajë mot me diell dhe vranësira të dendura të cilat vende-vende do të shoqërohen me riga të dobëta shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 2-3gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 7-9 gradë Celsius.

Shtypja atmosferike do të shënojë zbritje rreth vlerave të normales.

Do të fryjë erë nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi 1-4 m/s.