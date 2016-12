Hashim Thaçi: Muri do të largohet nga baza

Partitë opozitare dhe Lista Srpska kanë bojkotuar fjalimin vjetor të presidentit Hashim Thaçi.

Në sallë nuk janë partitë opozitare dhe deputetët serbë derisa Thaçi po mban fjalimin në Kuvendin e Kosovës.

Presidenti i vendit ka thënë se është kënaqësi dhe privilegj t’i drejtohet Kuvendit si president i vendit.

Ai ka thënë se në fillim të mandatit ka dhënë betimin se do ta ruaj integritetin e vendit.

“Në fillim të mandatit dhashë betimin se do të ruaj integritetit se do t garantoj liri s do t mbroj kushtetutën dhe do të ruaja paqen dhe zotohem se do të jem president dhe në shërbim të çdo qytetari”, tha Thaçi.

Ai ka thënë se ka filluar t’i realizoj disa parime të tij. Thaçi ka fol për shumë të arritura por ka folur edhe për murin në veri.

Ai ka thënë se ai mur nuk do të qëndroj dhe nuk do të negociohet me askënd për murin sepse do të largohet nga baza. /ZERI/