Gazeta prestigjioze 'The Guardian' raporton për dy shqiptarët që deshën ta çojnë në ajër një qendër të madhe tregtare

Për dy vëllezërit kosovarë të arrestuar në Gjermani për terrorizëm ka raportuar edhe gazeta prestigjioze “The Guardian”

Plani i vëllezërve kosovarë ishte që ta çojnë në ajër qendrën tregtare në Oberhausen të Gjermanisë. Kështu ka thënë policia gjermane, e cila që nga sulmi në Berlin ka filluar kërkimin e terroristit Anis Amri në të gjithë vendin.

Gazeta “The Guardian”, shkruan se autoritet gjermane kanë arrestuar dy vëllezër Kosovar, të dyshuar për planifikimin e sulmit terrorist në një nga qendrat tregtare më të mëdha në Gjermani, në qytetin jugor gjerman Oberhausen.

Dy vëllezërit, 31 dhe 28 vjeçar me origjinë kosovare, u arrestuan nga forcat speciale në qytetin e Duisburgut, pas informacioneve të marra nga shërbimet e sigurisë në orët e vona të ditës së enjte. Ende nuk është e qartë nëse sulmi është i lidhur me atë të ditës së Hënë në Berlin, ku 24 vjeçari tunizian Anis Amri, hyri me kamion në një qendër tregtare, duke vrarë 12 njerëz, shkruan “zeri.info”.

Qendra tregtare e sulmuar nga vëllezërit kosovar , CenterO, gjendet në krahinën e zhvilluar industriale të Rurit dhe është më e madhja në Gjermani me mbi 250 dycane, të cilat në këto kohë janë të stermbushura me njerëz.

ISIS ka marrë përgjegjësi për këtë sulm i cili po cilësohet si më vdekje prurësi në shtetin gjerman. Kurse autoritete gjermane janë ende në kërkim të 24 vjeçarit tunizian Anis Amri. /ZERI/