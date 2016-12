Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), në bashkëpunim me IPKO Foundation, organizojnë sonte ngjarjen kryesore ku do të shpallen fituesit e “Game Over, Corruption”, në teatrin ODA, me fillim në ora 18:00.

Qëllimi i garës ka qenë që, përmes lojëve në mobil, të përçohet mesazhi anti-korrupsion dhe në të njëjtën kohë të angazhohen të rinjtë dhe ti vetëdijësohen mbi rreziqet e korrupsionit. Gjithsej 17 ekipe kanë dorëzuar ide për lojë ku në rrethin e ngushtë kanë hy shtatë ekipe prej të cilave nesër mbrëma do të përzgjidhen dy fitues. Secili nga këta keta dy do të shpërblehet me 4,000 EUR - që do të përdoren për të zhvilluar lojët fituese deri në fund.

“Interesimi dhe idetë e lojëve që i kemi pranuar tregojnë për një vetëdije të madhe rreth efekteve negative të korrupsionit. Projekti ynë do të vazhdojë me përdorimin e mënyrave prej më të ndryshmeve në luftën kundër korrupsionit” thot Vigan Hoxha, zyrtar i projektit anti-korrupsion të UNDP-së (SAEK) që është angazhuar në këtë aktivitet.

Përveç prezentimit të ideve, do të ketë edhe folës që do të ndajnë përvojën e tyre rreth zhvillimit të lojëve për mobil. Folësit janë: Agnesa Belegu – zhvilluese e aplikacioneve dhe design intern në kompaninë e njohur “Electronic Arts (EA) në Amerikë); Fjona Cakalli – themeluese e “Game Princesses”, organizatë dedikuar lojërave; Sandro Bicci – menaxhues dhe vlerësues i lojërave; Agon Avdiahmetaj – bashkë-themelues i “Zombie Soup”, kompani për zhvillim të aplikacioneve. Të gjithë, përpos Sandro Bicci, do të jenë edhe vlerësuesit e koncepteve që do të prezentohen. Kjo ngjarje do të moderohet nga Çelik Nimani, nga Frakton.com.

Projekti Anti-Korrupsion i UNDP-se mbështetet nga Zyra Zvicerrane per Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA)

Ftesë:

Ftohen mediat të marrin pjesë në këtë ngjarje.

Kush: UNDP dhe IPKO Foundation

Çka: Shpallja e fituesve Game Over, Corruption

Kur: Sonte, regjistrimi në ora 17:00, ngjarja fillon në ora 18:00

Ku: Teatri ODA

Për më shumë informata, ju lutemi të kontaktoni:

Burbuqe Dobranja, zyrtare për informim publik pranë UNDP-së

Tel: (038) 249 066 lok. 410; mobil: 049 720 800 e-mail: [email protected]

Danijela Mitić, Analiste e UNDP-së për komunikim

Tel: (038) 249 066 lok. 411; mobil: 049 720 824 e-mail: [email protected]