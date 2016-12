Qeveria miraton propozimin për themelimin e komisionit për matjen e territorit

Qeveria e Kosovës ka miratuar propozim vendimin për themelimin e Komisionit të ekspertëve për matjen e territorit të Kosovës.

Zëvendëskryeministri Hajredin Kuçi ka thënë se së “së bashku më partneret e koalicionit kemi ardhur në përfundim që ta formojmë një ekspert për matjen e territorit të Kosovës, datës para 25 gushtit të vitit 2015 e deri ne nënshkrimin e marrëveshjes me Malin e Zi. Ky ekip do të ketë ekspert të ndryshëm përfaqësues të partive opozitare, agjencive tjera , fakultetit Matematikor- Natyror, Polica , shoqëria civile, përfaqësues të komunës së Pejës, gjeodezisë dhe do të mbikëqyret edhe nga BE”, ka thënë Kuçi, raporton lajmi.net.

Mustafa ka thënë se qëllimi është që të sqarohet para qytetarëve dhe deputetëve tonë “nëse Kosova ka humbur territor”.