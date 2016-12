Hiqet nga rendi i ditës debati parlamentar për arrestimin e aktivistëve të Vetëvendosjes

Me kërkesë të shefit të Grupit parlamentar të LDK-së, Ismet Beqirit, me gjithë kundërshtimet e deputetëve të VV-së, Kuvendi ka hequr nga rendi i ditës debatin parlamentar sipas kërkesës së deputetit Glauk Konjufca, i mbështetur edhe nga nëntë deputetë tjerë lidhur me arrestimet e aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje.

Për heqjen e rendit të ditës kanë votuar 61 deputetë, 13 kundër dhe tetë kanë abstenuar.