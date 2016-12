Pajaziti: Debati parlamentar për murin në veri të zhvillohet nesër

Shefi i Grupit Parlamentar, Zenun Pajazaiti ka përkrahur propozimin e atij të LDK-së Ismet Beqiri që në seancën e sotme të diskutohet vetëm çështja e buxhetit.

Kjo sipas Pajazitit do të ishte më me vend për shkak se deputetët do të kenë mundësi të fokusohen më shumë tek çështja e buxhetit.

Pajaziti tha se kërkesa e deputetit të AAK-së, Pal Lekaj për debat parlamentar për murin në veri të Mitrovicës, të bëhet gjatë ditës së nesërme.

“Pajtohem me Beqirin, në mënyrë që deputetët të kenë kohë të fokusohen për buxhetin”, tha Pajaziti.